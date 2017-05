Sporting Cristal: Mauricio Viana hace mea culpa tras participación en Copa Libertadores

El portero Sporting Cristal, Mauricio Viana, aseguró que los 15 goles recibidos por el equipo peruano en los 6 partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores es el resumen del desastre hecho en el torneo continental, del que resultó eliminado.

Tras regresar a Lima desde Brasil, donde este martes Cristal perdió por 4-0 frente al Santos, Viana asumió la culpa del segundo gol del conjunto brasileño, anotado por el delantero Ricardo Oliveira tras recibir un pase mal dirigido del portero chileno.

“Fue un error grosero que hizo a Santos crecerse en su cancha. Fue algo inmaduro. Ya me pasó el año pasado frente al Colo Colo. No me pueden pasar estas cosas y lo asumo totalmente”, indicó.

El portero aseguró que en el Sporting Cristal no falta la actitud, pero admitió que los jugadores no entienden lo solicitado por el técnico Chemo Del Solar.

Mauricio Viana reconoció también que ahora “lo único que queda es ganar el Apertura y el Clausura de la liga peruana y pensar en la próxima Copa Libertadores para tratar de limpiar el nombre en el plano internacional”.