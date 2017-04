Chemo Del Solar criticado en Cristal por resultados en Copa Libertadores

Chemo Del Solar comenzó a ser cuestionado dentro de Sporting Cristal. Francisco Lombardi, presidente de la Comisión de Fútbol del club rimense, calificó de “decepcionantes” los resultados obtenidos de la Copa Libertadores porque no se ha obtenido ni un solo triunfo tras 2 partidos en casa.

“A mí lo que me preocupa es que Sporting Cristal viene en las últimas 3 participaciones en Copa Libertadores obteniendo resultados decepcionantes a pesar del esfuerzo que hacemos con tres comandos técnicos distintos”, declaró el directivo celeste a RPP.

Francisco Lombardi expuso su preocupación por lo realizado por Chemo Del Solar al mando de Sporting Cristal en la Copa Libertadores. No hay duda que el exentrenador de Universitario no la está pasando bien en La Florida.

“No estamos consiguiendo los resultados que esperamos en Copa Libertadores y eso es bastante decepcionante”, aseguró el directivo de Sporting Cristal sobre lo hecho por Chemo Del Solar.

Ante ello, Francisco Lombardi fue muy crítico con el planteamiento de Chemo Del Solar ante The Strongest. “El equipo por abusar de la paciencia terminó haciendo un juego muy lateral, muy horizontal, muy improductivo. Jugamos mucho tiempo en nuestro campo por no apresurarnos o no tirar pelotazos terminamos en la vereda opuesta que es ser eficaces”, aseveró el directivo de Sporting Cristal.