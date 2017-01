Sporting Cristal confirma dos partidos amistosos más en pretemporada

El técnico de Sporting Cristal, José Guillermo Chemo del Solar, confirmó los amistosos que sostendrá el cuadro bajopontino en Chile ante Colo Colo y Audax Italiano, el 21 y 23 de enero, respectivamente.

“Disputaremos un encuentro amistoso ante la Universidad Católica el próximo jueves a puertas cerradas en Lima y el viernes 20 del presente mes viajaremos rumbo a Chile para enfrentar al “Cacique” en su presentación oficial. Cerramos nuestro periplo por tierras sureñas ante el Audax Italiano y el martes 24 de enero estaríamos retornando al Perú”, expresó Del Solar a Radio Ovación.

El Chemo, como se le conoce, aún mantiene las esperanzas intactas de incorporar uno o dos jugadores a su plantilla.

“Sería bueno que pueda llegar el argentino Christian Ortiz. Está claro que no es un atacante pero sí un media punta que apareciendo de atrás tiene gol. Lo del nueve está en negociaciones y ojalá lo podamos incorporar. Se barajó la opción de Da Silva, pero soy consciente que no es sencillo, inclusive el Gremio también lo quiere, entonces va ser medio complicado y no estamos para competir con mercados más fuertes que nosotros. Tenemos a Avila, Ifrán, Succar y yo estoy contento con ellos”, culminó.