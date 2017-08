Empresario chino compró club inglés para convertirlo en el "nuevo PSG"

El empresario chino Gao Jisheng, presidente de la firma Lander Sports Development, adquirió el 80 por ciento de las acciones del Southampton de la Premier League de Inglaterra por 210 millones de libras (272 millones de dólares, 231 millones de euros), informó este martes el diario South China Morning Post.

Gao invirtió dinero de su fortuna personal, y no la de su compañía, para hacerse con el control del Southampton, en el que la hasta ahora propietaria, la suiza Katharina Liebherr, conservará el 20 por ciento de las acciones restantes.

Un fondo chino había también ofrecido la compra de una porción mayoritaria del Southampton, aunque su oferta era menor y fue superada por la de Gao, destacó la información del diario hongkonés.

La compra del Southampton se había comenzado a negociar a principios de este año, aunque se frenó debido a las medidas lanzadas por el Gobierno chino para limitar las adquisiciones en el extranjero por parte de grandes conglomerados chinos, incluidos gigantes como Anbang, HNA, Wanda o Fosun.

Mediante la compra, el Southampton pasa a la lista de clubes ingleses en manos de firmas chinas, junto al West Bromwich Albion, el Aston Villa, el Birmingham City o el Wolverhampton Wanderers (además, inversores del país asiático poseen un 13 por ciento del Manchester City).

También han multiplicado su presencia en otras ligas europeas como la italiana, donde firmas chinas son dueñas del Inter y el Milán, o la española, con el control del históricos clubes como el Espanyol o el Granada, además de una participación en el accionariado del Atlético de Madrid.

