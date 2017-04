Champions League: los memes del sorteo de semifinales

El sorteo de la Champions League definió las llaves de semifinales, teniendo como atractivo el derbi madrileño Real Madrid vs Atlético Madrid, los finalistas de la temporada pasada. Ante ello, los memes en las redes sociales no tardaron en salir para divertirse tras la ceremonia.

El sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon rechazó la opción de un nuevo enfrentamiento entre Real Madrid vs Atlético Madrid en el partido definitivo en Cardiff el próximo 3 de junio.

El Real Madrid fue el primero en salir en el sorteo de Champions League, y a continuación quedó servido el duelo madrileño en la semifinal, como en la temporada 1958-59, en la que el equipo madridista también salió airoso tras ganar por 2-1 al Atlético de Madrid en el desempate jugado en La Romareda con goles de Alfredo di Stéfano y Ferenc Puskas.

El equipo de Zinedine Zidane trata de ser el primer equipo que revalida el título continental bajo el formato de Champions League y el Atlético de Madrid intentará tomarse la revancha de las dos últimas finales perdidas de forma agónica, la de Lisboa 2014 en la prórroga y la de Milán 2016 en la tanda de penales.

Esta temporada, en LaLiga Santander el Real Madrid venció por 0-3 en el Vicente Calderón y en la vuelta, en el Bernabéu ambos equipos empataron a un tanto ¿Será la revancha del Atlético de Madrid?

The official result of the #UCLdraw!



Who will reach the final? pic.twitter.com/ctmsrrB8ip