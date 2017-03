Real Madrid, Barcelona y Leicester víctimas de memes tras sorteo de Champions

Los memes del sorteo de los cuartos de final de la Champions League no se hicieron. Finalmente se despejaron los rumores de que Real Madrid tendría ‘asegurado’ al Leicester City como rival en esta instancia. El FC Barcelona tampoco la tiene fácil para avanzar a semifinales.

Real Madrid inicia la llave en el Allianz Arena ante Bayern Munich y cerrará los cuartos de final de la Champions League en el Santiago Bernabéu. Por su parte, FC Barcelona irá primero a Turín y se verá en la vuelta en el Camp Nou ante Juventus.

Los otros duelos de los cuartos de final de la Champions League quedaron con el Atlético de Madrid ante Leicester City y el Borussia Dortmund ante AS Mónaco.

