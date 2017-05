La situación actual de Gareth Bale es favorable para Zinedine Zidane

Gareth Bale, extremo galés del Real Madrid, ha comenzado con el trabajo de campo en la ciudad deportiva de Valdebebas, según desveló su técnico Zinedine Zidane, con la mente puesta en la final de la Liga de Campeones en Cardiff.

Será baja de nuevo Gareth Bale, que prosigue con el plan de recuperación de su lesión en el sóleo izquierdo, para la decisiva cita liguera en Balaídos ante el Celta de Vigo, pero el galés da pasos firmes hasta la gran final en su país.

“No le quita opciones, hoy no es el momento de hablar de Cardiff”, dijo Zinedine Zidane asegurando que la ausencia del galés en Vigo no se debe a que no vaya por el buen camino su recuperación ni le rebaja posibilidades de jugar ante el Juventus italiano.

“Gareth Bale está mucho mejor, ya está en el campo y es positivo. No está con nosotros todavía pero es positivo. Estamos contentos con eso pero solo pensamos en el partido del Celta en el que no va a estar”, añadió el técnico francés.

No es la primera vez que Gareth Bale sufre esa lesión

El proceder de Zinedine Zidane siempre ha sido el de esperar hasta la total recuperación de la lesión del jugador en cuestión y ahora más que nunca volverá a ser su manera de proceder, incluida la final ante la Juventus.

Gareth Bale no jugará en los dos partidos de Liga que restan, pero eso no significa que el galés esté descartado para la final porque quedan dos semanas entre el partido ante el Málaga y el último partido de la Champions, tiempo suficiente para una recuperación que le pueda permitir jugar, pero en esta ocasión la palabra del implicado no será el factor determinante y si el informe médico y las sensaciones que emita durante los días previos a la final.

A día de hoy Gareth Bale tiene complicado jugar de inicio, pero el propósito del galés y todo su trabajo está enfocado hacia ese partido de Cardiff, un encuentro llamado a marcar el futuro del delantero madridista.

