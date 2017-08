"Si alguien quiere pagar por Lionel Messi 300 millones, lo pagará"

Este mercado de fichajes es bastante duro. Luego de la salida de Neymar del Barcelona al PSG a cambio de 222 millones de euros, todo se puede esperar, como que algún club millonario pueda destrozar el mercado pagando la cláusula de salida de Lionel Messi que se eleva a 300 millones de euros.

Al menos así piensa Pep Guardiola, entrenador de un club millonario como el Manchester City, que al igual que el PSG, también tiene como dueños a acaudalados jeques.

Luego del empate 1-1 ante el Everton por el cierre de la segunda fecha de la Premier League, Pep Guardiola habló sobre la cláusula de rescisión de Lionel Messi y fue bastante claro.

“¿Es posible pagar 300 millones por Messi? No lo sé. Si alguno quiere pagarlo, lo pagará. Si tiene el dinero y quiere pagarlo, pues…”, expresó Guardiola en rueda de prensa.

Sobre el partido ante Everton, Pep prefirió ver el vaso medio lleno que medio vacío.

“Hemos hecho absolutamente de todo para ganar, con once y con diez futbolistas. Ha sido un partido similar a los de la temporada pasada. Queríamos empezar bien en casa, hemos creado muchas ocasiones. Antes del gol, tres o cuatro ocasiones para nosotros. Ellos han tenido una y la han metido. Nadie podrá decir que no lo hemos intentado, pero aquí somos analizados por los resultados y el resultado no ha sido malo, pero no lo suficientemente bueno”, señaló.

via GIPHY