Sampaoli sufrió dura baja en Sevilla que lo llevaría a la Selección Argentina

Ramón Rodríguez Verdejo, conocido como “Monchi”, se convirtió oficialmente hoy en el nuevo director deportivo del Roma, al firmar un contrato de cuatro años con opción para el quinto, informó el club en un comunicado.

Monchi aterrizó en el aeropuerto romano de Fiumicino pasadas las 14.00 locales (-2 GMT) a bordo de un vuelo procedente de Barcelona y formalizó esta tarde su contrato con el Roma, dando comienzo a su primera experiencia de trabajo fuera de España tras su larga etapa en el Sevilla.

“El Roma está feliz de anunciar que Ramón Rodríguez Verdejo ‘Monchi’ es el nuevo director deportivo del club”, se lee en la nota oficial.

El andaluz se desvinculó del Sevilla el pasado 30 de marzo tras estar en el club durante más de veinticinco años, entre su carrera de futbolista y de directivo, y ya podrá empezar a planear el mercado de fichajes del conjunto romano.

“Quiero agradecer al presidente del Roma (el estadounidense) James Pallotta y a los demás directivos por darme esta oportunidad”, afirmó Monchi, en declaraciones difundidas por el Roma.

“Es un proyecto ilusionante y estoy ansioso por ponerme a disposición de los aficionados, del cuerpo técnico y de los futbolistas de este histórico equipo durante muchos años”, agregó.

