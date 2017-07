Sergio Agüero protagonizaría la verdadera bomba en el mercado de fichajes

Sería el batacazo y el triunfo del dinero ruso sobre el de los jeques. El delantero argentino Sergio Agüero protagonizaría una de las bombas más grandes del actual mercado de fichajes en Europa.

Según el diario AS de España, Chelsea quiere a como de lugar al ‘Kun’ y ya habría iniciado los contactos con el Manchester City para hacer efectivo el traspaso, pues el argentino tiene contrato con el club ‘Citizen’ hasta junio de 2019.

Pero claro, muchos se preguntarán sobre la opinión del Pep Guardiola en relación a este presunto traspaso. No se estaría de hablando de esto si es que no hubiera un visto bueno del DT español… y es que sí lo hay.

Siempre según AS, el propio Pep dio su aprobación para la salida del Kun Agüero, dando a entender que no cuenta con él para la próxima temporada. Como se recuerda, en la campaña anterior, Guardiola no tuvo problemas en sentar al argentino para dar la titularidad al recién llegado Gabriel Jesús, brasileño que tuvo un arranque endemoniado, pero que vio frenada su triunfante andadura por una lesión.

Chelsea quiere deshacerse del hispano-brasileño Diego Costa y podría incluirlo en el trato.