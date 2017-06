Seleccionados chilenos tienen contra la pared a federación de su país

El grueso de jugadores de la selección chilena están en plenas negociaciones con los dirigentes de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) por el tema de los premios a repartir por la participación en la Copa Confederaciones Rusia 2017.

En realidad, la palabra correcta no es negociar, sino imponer. Sí, según publica este jueves el diario La Tercera de Chile, los futbolistas de la ‘Roja’ quieren el 100 por ciento de los premios por jugar el torneo ruso.

Chile ganará US$4,1 millones en el caso de llevarse el título, por el segundo lugar es de US$ 3,6 millones. De US$ 3 millones si el equipo queda tercera y de US$2 ,5 si es cuarto. Si no supera la primera fase, se llevan US$ 1,7 millones.

Los dirigentes de Chile quieren que algo del dinero quede en la tesorería de la ANFP, pero los jugadores lo quieren todo. Todo. Y no quieren negociar, solo que acepten su exigencia.

A ello se suma que el premio por ganar la Copa América Centenario todavía no se hizo efectivo en su totalidad y la incomodidad de los jugadores de la ‘Roja’ están exigiendo su pronta cancelación.

“Los futbolistas se consideran los responsables de los pergaminos que lucen y quieren que se lo reconozcan en sus bolsillos. Llegaron a Rusia con el rótulo de ser la selección más ganadora en la historia del fútbol de Chile. Dos títulos de la Copa América en años consecutivos y la única que ha logrado clasificar a dos Mundiales seguidos. Ése currículum es el que ponen sobre la mesa a la hora de negociar los premios por objetivo cumplido”, escribió La Tercera.

A todo esto, ¿Chile se marchará de la Copa Confederaciones si no llega a un acuerdo? Estamos a 10 días de su debut.