Ricardo Gareca volvió a elogiar a Gianluca Lapadula

Ricardo Gareca, técnico de la Selección Peruana, salió a mostrar su postura sobre el posible reemplazante de Paolo Guerrero para el partido ante Bolivia, por la fecha 15 de las Eliminatorias Rusia 2018. El ‘Depredador’ no estará por suspensión y el ‘Tigre’ volvió a referirse a Gianluca Lapadula.

“Gianluca Lapadula es un jugador bárbaro y nos hubiese encantado jugar con él, pero es una decisión personal, dijo Ricardo Gareca en entrevista con RPP sobre el delantero que decidió vestir la camiseta de Italia en lugar de la blanquirroja.

“Nos indicó que no conocía nada por Perú, pero que lo iba a pensar. Entonces es previsible. No tengo nada que decir. Era dentro de lo razonable”, detalló Ricardo Gareca sobre la decisión de Gianluca Lapadula de no jugar en la Selección Peruana.

No obstante, Ricardo Gareca guardó una esperanza de que Gianluca Lapadula cambie de opinión y opte por la Selección Peruana. “Siempre está a tiempo de cambiar de opinión porque es un jugador importante. Todos los jugadores que tengan la intención de jugar con la selección nacional me parecen que es bueno”, aseveró.

Por mucho tiempo, el caso de Gianluca Lapadula despertó la atención de los hinchas de la Selección Peruana. Por su buen momento en el Pescara de la Serie B de Italia, Ricardo Gareca se animó a ir hasta Italia para conversar con él y proponerle vestir la bicolor. Sin embargo, ‘Lapagol’ optó por la ‘Azzurra’.

“Cuando llegó la propuesta del Perú tuve una gran emoción. El entrenador (Ricardo Gareca) llegó a Pescara a conocerme. Todos me dijeron que no podía renunciar al llamado y sobretodo con la Copa América que se venía en verano. Cualquiera habría dicho que sí, pero decidí creer en lo que podría parecer imposible y gané la apuesta cuando recibí la llamada de Giampiero Ventura”, dijo Gianluca Lapadula a la web de Red Bull sobre su razón por la que decidió jugar por Italia.

Por otro lado, Ricardo Gareca también se refirió sobre Jefferson Farfán como posible reemplazo de Paolo Guerrero en la Selección Peruana ante Bolivia. “No lo descarto para la fecha FIFA. Pero estamos analizando más la opción de tenerlo en agosto”, dijo el técnico argentino, abriendo la opción de usar a la ‘Foquita’ como centrodelantero.

Gianluca Lapadula hablando de la Selección Peruana