Selección Peruana: ¿qué es la vida de Juan Espinoza Mercado, mejor conocido como Max Barrios?

Cirilo Montaño, entrenador de la Liga de Loja que milita en la tercera división del fútbol ecuatoriano, decidió hablar de un personaje muy polémico que se atrevió a vestir la camiseta de la Selección Peruana: Juan Espinoza Mercado, conocido mundialmente como Max Barrios.

El actual estratega de Max Barrios brindó un pequeña entrevista a ‘Depor’ donde detalló cómo vive el exdefensor de la Selección Peruana Sub 20, quien suplantó una identidad falsa para destacar en el fútbol.

“Siempre bromeamos con lo que le pasó en Perú. Nosotros le decimos Max. Me contó, en su momento, que lo hizo por necesidades económicas. También me dijo que en Perú lo trataron muy bien. Particularmente, yo me alegré cuando lo vi por allá. Cuando lo vi jugar el Sudamericano con camiseta de Perú y con otro nombre, me sorprendí. Sabíamos que no era peruano. Pensó que, con alterar su identificación, iría en un futuro a Europa. Ello le podía cambiar la vida a su familia, que es muy humilde”.

“Él es consciente de que se equivocó. Está muy dolido por lo que hizo, especialmente a la hermana República del Perú. Todos lo tomaron de muy mala forma. Fue algo de que no se debe hacer”.

Max Barrios hablando de desempeño de la Selección Peruana Sub 20