Arturo Vidal minimizó trabajo de Bielsa: "No cambió nada en Chile"

En medio de la Copa Confederaciones, Arturo Vidal también hace noticia fuera de las canchas. Esta vez, el polémico volante de la Selección Chilena sorprendió al referirse al trabajo de Marcelo Bielsa en ‘La Roja’, el cual consideró que no fue importante para el buen presente que vive su equipo.

“(Marcelo) Bielsa no tuvo nada que ver. Eso es algo que alguien inventó, lo de que nos cambió. A mí nunca me cambió nada. Para mí no fue el cambio de Chile”, dijo Arturo Vidal al medio alemán Süddeutsche Zeitung, sorprendiendo a muchos fanáticos en su país.

Para la mayoría de hinchas, el ‘cambio’ que sufrió la Selección Chilena nació a partir de la llegada de Marcelo Bielsa, el cual fue continuido por Jorge Sampaoli y Juan Antonio Pizzi con sendos títulos en la Copa América 2015 y 2016.

Ante ello, Arturo Vidal dejó de lado a Marcelo Bielsa sobre el buen momento que vive la Selección Chilena y destacó la labor de Jorge Sampaoli y su actual entrenador, Juan Antonio Pizzi, en ‘La Roja’.

“Sampaoli y Pizzi nos hicieron funcionar bien y pudimos salir campeones. El cambio de Chile fueron los entrenadores que nos hicieron campeones”, aseveró Arturo Vidal, sorprendiendo una vez más con sus afirmaciones minimizando el papel de Marcelo Bielsa en la Selección Chilena.

Marcelo Bielsa elogió a Sampaoli