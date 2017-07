¿Se va del Real Madrid? Gareth Bale decide su futuro para la próxima temporada

El extremo galés del Real Madrid Gareth Bale afirma ser “feliz jugando en el Real Madrid”, insistiendo en que no ha pensado salir del club blanco, donde espera hacer “una gran temporada” 2017/2018 siempre que le respeten las lesiones.

“Firmé un contrato largo en el Madrid y soy feliz en este club”, dijo Bale en una entrevista exclusiva que publica este lunes el diario deportivo Marca.

La pasada temporada se especuló con la posibilidad de una salida de Gareth Bale y especialmente con una oferta del Manchester United, tras una irregular temporada, marcada por las lesiones, pero el extremo quitó importancia a estos rumores.

“Soy un jugador británico y siempre se me asocia con una vuelta a casa. Pasó con Beckham, con otros ingleses que vinieron a España. Nada nuevo”, dijo. “Soy feliz jugando en el Madrid. Lógicamente el interés es el interés, pero si no ha habido nada concreto, ni oferta, no hay nada por tanto que discutir”, aseguró.

“Voy a intentar hacer mi mejor temporada, por supuesto, como siempre, si me respetan las lesiones haré una gran temporada”, aseguró el jugador, de 28 años, en Los Ángeles, donde el equipo lleva a cabo parte de su pretemporada.

Operado del tobillo en noviembre pasado, el extremo acabó arrastrando molestias derivadas de esa lesión, durante toda la segunda parte de la temporada. “Quizá tenía que haber estado más tiempo recuperándome y no forzar, pero ahora no hay dolor. Tengo fuerza en el tobillo y estoy listo”, dijo.

“El año pasado con el dolor me resultaba difícil ponerme en forma. He trabajado duro para recuperarme y ahora poder hacer la pretemporada a tope”, añadió.

“Todos queremos jugar y todos trabajamos duro para ganarnos el puesto. Zidane quiere seguir rotando y va a haber opciones para todos”, afirmó uno de los componentes del tridente ofensivo ‘BBC’ junto a Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.

“Nos sentimos muy cómodos y hemos ganado muchas cosas juntos”, dijo, antes de concluir afirmando que cree en la clasificación de Gales para el Mundial de Rusia-2018.

“Nos quedan cuatro partidos y estamos a cuatro puntos de la cabeza, estamos aún ahí, y mientras haya opciones vamos a luchar hasta el final, aunque no será fácil. Nos medimos a los de arriba y necesitaremos también suerte”, sentenció.