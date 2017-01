Santiago Silva habló de Sporting Cristal y su nuevo club en Colombia

Cambio de aires. El atacante uruguayo Santiago Silva dejó la disciplina de Sporting Cristal para ampliar sus horizontes y ganarse un nombre en el fútbol colombiano y nada menos que en un grande de ese país.

Sí, el presente de Santiago Silva ya no es celeste, sino rojo escarlata. El goleador charrúa aceptó la propuesta del América de Cali, club que acaba de lograr el ascenso a la máxima división de Colombia, luego de años sufriendo en la segunda.

“Es un equipo grande de Colombia, con gran historia e hinchada. Me decidí por el lindo desafío del regreso a Primera de un grande. Esto llega en mi mejor momento, soy joven, tengo muchas ganas y he jugado bastante este último tiempo. Siento que tengo la madurez necesaria para estar a la altura en un equipo tan grande. Espero darle muchas alegrías a la hinchada”, comentó Santiago Silva en Fútbol Red.

“Soy un jugador rápido, me gusta moverme por el frente de ataque y jugar por ambas bandas. Siempre presiono al rival y me encanta el gol. Estoy pendiente de la habilitación, con movilidad, presiono a los centrales y laterales. Soy el primer defensor. Me gusta llegar con pelota dominada y patear desde afuera”, agregó el también exjugador de Peñarol y Danubio de Uruguay.

Santiago Silva sebe arribar a Cali entre el martes y miércoles para unirse a la disciplina del equipo del América.