Rusia 2018: la selección que ya reservó hotel en Moscú confiada en clasificar

La selección de Bélgica ya ha reservado un complejo hotelero a las afueras de Moscú para alojar a Eden Hazard, Yannick Carrasco, Kevin de Bruyne o Thibaut Courtois, anticipando su clasificación para el Mundial Rusia 2018 pese a que aún no concluyen las Eliminatorias, según informa este miércoles el diario Le Soir.

Los “Diablos Rojos”, primeros del grupo H con 13 puntos en las Eliminatorias Rusia 2018, seguidos de Grecia (11) y Bosnia-Herzegovina (10), hicieron a principios de semana un primer pago para alojar al equipo nacional de Bélgica en Nakhabino, a 45 minutos en coche de la capital para el Mundial Rusia 2018 que arrancará el 14 de junio y cerrará el 15 de julio de 2018.

De acuerdo a fuentes rusas, esa cabecera añade que, a mediados del pasado febrero, Martínez y parte de su equipo técnico viajaron a Moscú, San Petersburgo y Sotchi durante ocho días para estudiar hoteles y complejos de entrenamiento.

El hotel elegido por Bélgica, el Moscow Country Club, está situado en la “periferia verde” de Moscú, a unos 35 kilómetros al noroeste del centro de la capital.

La web oficial del establecimiento lo describe como un “hotel de clase europea y un campo de golf internacional” de 18 hoyos que se encuentra junto a un lago y cuenta con piscinas cubiertas y exteriores, gimnasios, salas de aerobic, pistas de tenis, balneario y centro hípico.

Las habitaciones, según los precios que oferta actualmente el complejo, arrancan con precios mínimos que rondan los 100 euros la noche para las más baratas y 600 para las más lujosas.

La clasificación, muy cercana para Bélgica pero no matemáticamente garantizada todavía, supondría la duodécima participación mundialista de los ‘Diablos Rojos’.

En la última gran competición internacional, la Eurocopa de Francia del año pasado, Bélgica que lideraba entonces Marc Wilmots alcanzaron los cuartos de final del torneo, donde fueron eliminados por la humilde Gales de Gareth Bale.

Our squad list for the #FamilyDay (03/06), Czech Republic (05/06) and Estonia (09/06) ! #belcze #estbel #roadtorussia pic.twitter.com/b3RNJnqgB7