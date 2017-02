Ronaldinho y Sergio Ramos destacan en las portadas deportivas internacionales.

Ronaldinho cumplió uno de sus grandes sueños y de sus aficionados. El volante brasileño regresa para vestir los colores del Barcelona, pero en su faceta de embajador. A su regreso a la capital catalana, ‘Dinho’ protagonizó una entrevista donde reveló la verdadera razón de su salida del cuadro culé en 2008.

“Cuando llegó Pep Guardiola en 2008 me pidió que nos viéramos. Me reuní con él y me dijo que me quería en el equipo. Que siguiera porque contaba conmigo. Yo se lo agradecí pero le dije que notaba que mi ciclo en el Barcelona ya había acabado y decidí marcharme”, confesó el brasileño.

Asimismo, Ronaldinho aprovechó esta entrevista para descartar cualquier desencuentro con Pep Guardiola, como especuló la prensa, y que ello habría desencadenado su salida del FC Barcelona rumbo al AC Milan en 2008.

Por otro lado, el hombre de los goles importantes está a punto de romper un nuevo récord con la camiseta del Real Madrid. El defensor Sergio Ramos cumplirá 500 partidos con la ‘Casa Blanca’ y se convertirá en el duodécimo jugador en alcanzar esa cifra.

El capitán buscará ‘venganza’ frente al Celta de Vigo luego de la eliminación en Copa del Rey donde la ‘Casa Blanca’ no supo revertir el marcador.

Sergio Ramos sabe que no pueden seguir ‘regalando’ puntos porque puede ser perjudicial para seguir manteniendo el liderato de LaLiga Santander. Sin embargo, no es la única buena noticia en el club ‘merengue’, Gareth Bale también sorprendió al reaparecer en los entrenamientos.