Ronaldinho ofreció a seguidores quedarse en su casa por noble motivo

5 días en Río de Janeiro, uno de ellos en casa de Ronaldinho con el futbolista como anfitrión, es el premio que obtendrá el agraciado en un sorteo al que concurrirán aquellos que donen fondos a la Fundación del exjugador del Barcelona.

Con donaciones a partir de 5 euros, por medio de BidAway, la herramienta que ayuda a recaudar fondos a los famosos para proyectos solidarios, todo el mundo puede participar en el sorteo para ganar un viaje para dos personas a Brasil, conocer a Ronaldinho y pasar un día de playa, fútbol y barbacoa con él.

Para participar en el sorteo se obtienen boletos con donaciones a partir de 5 euros. Tras este proceso, el donante entrará automáticamente en el sorteo de un viaje de 5 días a Río de Janeiro, que incluye vuelo y alojamiento para dos personas, además de pasar un día en compañía de Ronaldinho.

En función de lo donado, también se pueden lograr premios seguros como una camiseta o unas botas firmadas, o una cena con Ronaldinho.

Wanna come to Rio to enjoy a beach day and a BBQ at my house? The game has just started at https://t.co/yfvFNhNxvt. My invitation here pic.twitter.com/IVl9LQexBW