Ronaldinho reveló la verdadera razón de su salida del FC Barcelona

Ronaldinho Gaucho cumplió uno de sus grandes sueños y de sus aficionados. El volante brasileño regresa para vestir los colores del FC Barcelona, pero en su faceta de embajador. A su regreso a la capital catalana, ‘Dinho’ protagonizó una entrevista donde reveló la verdadera razón de su salida del cuadro culé en 2008.

“Cuando llegó Pep Guardiola en 2008 me pidió que nos viéramos. Me reuní con él y me dijo que me quería en el equipo. Que siguiera porque contaba conmigo. Yo se lo agradecí pero le dije que notaba que mi ciclo en el Barcelona ya había acabado y decidí marcharme”, confesó Ronaldinho en entrevista con el diario español Mundo Deportivo.

Asimismo, Ronaldinho aprovechó esta entrevista para descartar cualquier desencuentro con Pep Guardiola, como especuló la prensa, y que ello habría desencadenado su salida del FC Barcelona rumbo al AC Milan en 2008.

“Además de pedirme que me quedara en el club, yo nunca podría tener rencor a alguien que es como familia para mí. Con Pep tengo una muy buena relación que ya venía de mi relación con su hermano Pere cuando él estaba en Nike”, aseguró Ronaldinho sobre su cercanía con Guardiola en el FC Barcelona.

Ahora como embajador, Ronaldinho estará más tiempo en Barcelona representando los colores azulgranas una vez más, así como lo hizo en su mejor forma cuando era el mejor jugador del mundo, antes de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Ronaldinho a su llegada a Barcelona