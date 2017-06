Ronaldinho Gaucho sorprendió con esta mágica jugada en el Barcelona vs Manchester United

Pese a ya no estar en el fútbol profesional, Ronaldinho Gaucho no se cansa de regalar espectaculares jugadas en los partidos de exhibición en los que se presenta; no siendo la excepción el Barcelona vs Manchester United disputado en el estadio Camp Nou.

El astro brasileño regaló una jugada que quedará en la memoria no solo de todos los amantes del fútbol, sino en la de su ‘verdugo’, el sueco Jesper Blomqvist, quien recibió una huacha brasileño que despertó a las tribunas del estadio catalán.

Y si bien Ronaldinho y el Barcelona perdieron ante el Manchester United por 3 a 1, las jugadas y toques de distinción del brasileño, parecieron ser suficientes motivos de alegría para los hinchas blaugranas.

‘Dinho’ es considerada unas las grandes figuras que ha tenido el cuadro barcelonista a lo largo de toda su historia.

Resumen del Barcelona vs Manchester United

Barcelona fue derrotado 3 a 1 ante las leyendas del Manchester United en el Camp Nou (Video: Internet)