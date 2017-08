Ronaldinho da emotivo discurso de aliento a niños de El Salvador

La estrella del fútbol brasileño Ronaldinho Gaúcho, campeón del mundo en el 2002, alentó a los niños y adolescentes de El Salvador a “seguir sus sueños de ser futbolistas”.

“En la vida nada es fácil; pero el fútbol, el deporte, los puede sacar adelante y alejarlos de todas las cosas malas. Sigan en el deporte, detrás de sus sueños porque es posible; yo he venido de una situación tan difícil y he podido, entonces si yo he podido ustedes también”, dijo este martes el astro sudamericano.

El exjugador compartió con unos 500 niños y jóvenes que viven en zonas azotadas por la violencia que afecta a El Salvador y que son parte del programa de prevención Liga Atlética Policial, impulsado por la Policía Nacional Civil (PNC) desde el 2016, y que busca alejar a niños y jóvenes de la violencia, en especial a los que viven en zonas de riesgo.

En su breve discurso, Ronaldinho, de 37 años, también instó a la niñez y juventud del país centroamericano a “sentirse orgullosos de su país” y hacer “algo bonito” por este.

Luego de tomarse fotografías con los menores asistentes, dos miembros de la Liga Atlética Policial le entregaron al brasileño una camiseta con las letras de El Salvador y la embajadora de los Estados Unidos en el país centroamericano, Jean Manes, le otorgó una placa de reconocimiento por la visita a esta nación.

Los organizadores de este evento anunciaron en días anteriores que Gaúcho sería acompañado por el exjugador Jorge ‘el Mágico’ González, figura emblemática del fútbol salvadoreño, quien sin embargo no estuvo presente pese a que había sido anunciado por los patrocinadores.

La gira de Ronaldinho por Centroamérica concluirá la noche de este martes con una cena de gala denominada “Una noche con el príncipe” a la que asistirán “patrocinadores, invitados especiales y todos aquellos que paguen su entrada”.

Ronaldinho, quien se inició como jugador profesional en el Gremio de Porto Alegre, también ha jugado con la selección de Brasil y los clubes Barcelona, París Saint-Germain, AC Milán y el mexicano Querétaro, entre otros, y es embajador del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

El pasado febrero, el brasileño fue presentado como nuevo embajador del Barcelona, equipo con el que logró dos Ligas españolas y una Liga de Campeones de Europa, además de un Balón de Oro.

EFE