Roberto Mosquera le responde a los que lo tildaron de "fracasado"

Luego de su histórica clasificación con el Jorge Wilstermann boliviano a los cuartos de final de la Copa Libertadores, el entrenador peruano Roberto Mosquera se dio un tiempo para responder a los personajes que lo tildaron de “fracasado” y que esperaban que lo boten del fútbol boliviano.

“Lo más duro es cuando en mi país hay medios que dicen “ya lo van a botar a Mosquera’, ‘ojalá que se regrese porque es un fracasado’, todas esas cosas a mí no me llegan porque yo me he ido forjando el camino, y ha sido durísimo. Ante el halago efímero tampoco hago caso porque muchos pueden alabar el trabajo, pero yo tengo los pies en la tierra, sé para donde voy y nunca me envanezco porque sé que le pasa al soberbio. Trato de mantenerme en el lugar que me corresponde”, expresó Roberto Mosquera en ‘Impacto Deportivo’ de Radio Ovación.

En otro momento, la ‘Mosca’ también respondió a los que lo calificaron de “ratonero” luego de imponer un sistema defensivo en campo de Atlético Mineiro de Brasil para acceder a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

“Algunos pueden decir que Mosquera ratoneó y eso me tiene sin cuidado porque si yo le pregunto a ellos si les tocara pelear en un ring con ‘Tyson’ a ver si se van a envalentonar y va a salir, en el primer round lo noquean. Esos equipos son de un poder, no solo económicos, individual y colectivamente tremendos. Tenemos que tomar nuestras precauciones porque acá no hay ningún ingenuo para salir a jugar en el Mineirao, y salir a hacerte el valiente cuando no tienes que hacerlo. Sin meternos atrás, pero saliendo a jugar y defendiéndote con inteligencia porque no tenemos las armas de Mineiro, así que los optimistas son los que pierden los partidos. Defender ese gol es válido porque la responsabilidad era de ellos”, sentenció.

Roberto Mosquera también marcha líder invicto en la liga boliviana con el Wilstermann.