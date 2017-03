Roberto Mosquera lanza advertencia al Palmeiras previo a duelo por Copa Libertadores

El Jorge Wilstermann, al mando de Roberto Mosquera, planteará un juego ofensivo ante Palmeiras, al que visitará este miércoles en la segunda jornada del grupo 5 de la Copa Libertadores.

“Nosotros no pretendemos meternos atrás ni ensuciar el partido porque no me parece y porque a los que lo han hecho no les ha ido muy bien en Brasil. Hay que salir a atacarlos con inteligencia”, afirmó el técnico peruano a a los medios antes de viajar a Brasil.

Roberto Mosquera sostuvo que han estudiado bien al rival que, según dijo, posee un potencial tanto individual como colectivo, aunque consideró que “no hay equipo que no se pueda enfrentar si uno tiene los jugadores” con que cuenta en el Wilstermann.

El estratega viajó a Sao Paulo con una delegación de 18 jugadores, incluidos el portero chileno Raúl Olivares, el delantero colombiano Luis Carlos Cabezas y el argentino Franco Olego, tres posibles titulares en el encuentro del miércoles.

Los ‘aviadores’ sentirán la baja del atacante Gabriel Ríos, expulsado en el encuentro en que golearon por 6-2 al Peñarol uruguayo en Cochabamba.

El Jorge Wilstermann tiene previsto hacer este martes el reconocimiento del estadio Allianz Park.

Ésta es la alineación probable que presentará Roberto Mosquera en Sao Paulo: Raúl Olivares; Juan Pablo Aponte, Edward Zenteno, Álex da Silva, Omar Morales; Fernando Saucedo, Christian Machado, Thomas Santos, Rudy Cardozo; Luis Cabezas y Franco Olego.

