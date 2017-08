Renato Tapia a diario AS: “me encantaría jugar en la Premier League”

Renato Tapia, quien el pasado fin de semana logró otro título en su corta carrera en el Feyernoord de Holanda, fue entrevistado por el diario AS de España y comentó el deseo de jugar en una liga más competitiva. Por otro lado, el volante de la Selección Peruana comentó que ahora solo piensan en Bolivia para la próxima fecha de las Eliminatorias Rusia 2018.

“Vamos viendo primero cómo van saliendo los resultados de los partidos. Lo que está claro es que nuestra meta es ir al Mundial. Siempre, desde el primer partido, hemos demostrado que vamos partido a partido. Nunca hemos pensado en los últimos partidos que es donde uno se clasifica porque eso te hace perder el rumbo”, dijo Renato Tapia.

“Nos hemos tomado todo con calma, siendo conscientes de todo, tratando de analizar al rival en sus virtudes y defectos, y eso nos ha ayudado para estar donde estamos. Creo que hemos podido hacer mejor las cosas, pero eso queda en el pasado. Ahora solo toca dar todo en lo que viene frente a Bolivia que es el primer partido”, agregó el volante de la Selección Peruana.

Respecto a la visita del preparador físico de la Selección Peruana, Néstor Bonillo, señaló: “Lo que el ‘profe’ quiere es un poco mejorar la capacidad física, no solamente mía, sino de la selección como conjunto. Creo que todos los jugadores peruanos que toque nos va hacer que tengamos un nivel un poco más alto que los demás, puesto que normalmente no se trabaja personalmente con los jugadores, bueno, digo en la selección”, dijo.

La Liga europea que le gusta

“Me encantaría jugar en la Premier League. Desde pequeño me levantaba temprano en las mañanas de Perú para poder ver partidos de allá. Siempre me ha gustado verlo. Recuerdo que me levantaba temprano, sábado a las 6 de la mañana que jugaban el primer partido y me quedaba hasta 9 o 10. Después me iba a jugar y trataba de aplicar lo que veía en los partidos”, dijo Renato Tapia.

“La Liga española es una de las mejores del mundo. Aquí recibimos a la Real Sociedad en un amistoso recientemente y vimos que tienen un nivel técnico impresionante y eso habla del potencial que hay allí. Me gustaría jugar en la italiana también, son las tres ligas junto a la Premier que más me gustan”, agregó.

Finalmente, se refirió al interés del Crystal Palace. “Sí ya he visto, pero cuando tuve la oportunidad de llegar al Feyenoord tampoco supe que iba a llegar aquí. Mi representante lleva ese tema en el presente y es algo bueno para mí. Trabajamos enfocados en el club en el que estamos. Ahora mismo mi cabeza está centrada en el Feyenoord y estoy dando todo de mí. Tengo contrato y, si vienen propuestas, buen momento, pero yo solo estoy enfocado en el Feyenoord y en lo que pueda pasar en los siguientes años ya que estoy muy contento aquí”.