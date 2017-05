Real Madrid: Zinedine Zidane reveló cómo será el partido contra Celta de Vigo

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, no quiso entrar a valorar los maletines que puede recibir el Celta de Vigo por vencer a su equipo, y defendió que “jugará como profesionales que son”.

“Pensar únicamente en Balaídos”, ese fue el mensaje que no se cansó de repetir Zidane en su penúltima rueda de prensa previa a un partido liguero, con la mente puesta en una final.

“Estamos preparados, nos faltan dos finales y se acabó la Liga. Físicamente estamos muy bien y solo pensamos en el partido de mañana y nada más. El Celta que va a jugar lo hará como siempre, como profesionales que son y nada más”, manifestó sin querer entrar en suspicacias de primas a terceros.

“Nos quedan dos partidos y pensamos solo en positivo siempre. En dar el cien por cien de lo que tenemos todos. No pienso en nada que no sea positivo”, añadió mostrando su mentalidad.

Espera el técnico madridista un encuentro “difícil” ante “un buen equipo” como el Celta, pero se centró en lo que tiene que hacer su equipo para sacar un buen resultado. Confirmó que se acabaron los descansos para Cristiano Ronaldo que será titular.

“Me espero al Celta de siempre. Tienen muy bien equipo y va a hacer todo para hacer su partido. Tenemos que hacer el nuestro y no va a cambiar nada lo que sucedió. Van a dar el máximo posible, no me preocupa, sé que será un partido duro. Nos quedan dos partidos en Liga y no vamos a cambiar nada porque sea un aplazado. Hay que intentar jugar muy bien los 90 minutos”, manifestó.