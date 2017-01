Zidane defendió con todo a criticado jugador del Real Madrid

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, realizó una defensa a ultranza al brasileño Danilo, con quien dijo está siendo injusta la crítica, destacó su profesionalidad a diario y llegó a afirmar que está “al mil por cien con él” porque es un jugador que le “encanta”.

Danilo volvió a ser silbado este miércoles por la afición del Santiago Bernabéu frente al Celta de Vigo, en el primer partido de ausencia de Dani Carvajal por su lesión muscular. Con semanas por delante en las que el puesto de lateral debe ser suyo, Zidane realizó una defensa esperando la reacción de los seguidores del Real Madrid.

“Es injusto lo de Danilo, pero no tanto de los aficionados que creo que están detrás del equipo y cuando pitan no lo hacen solo a él, es a todos, pero lo que se dice en prensa no es justo. Es todo lo contrario, un profesional que se entrega siempre. Luego lo puedes hacer bien o mal, pero yo le veo jugar bien como todos aunque claro que lo puede hacer mejor”, opinó el DT del Real Madrid.

“Me parece injusto porque es un profesional y es una alegría verle entrenarse al cien por cien”, añadió Zidane explicando la entrega diaria de Danil*o en el *Real Madrid.

Danilo es blanco de duras críticas de los hinchas del Real Madrid por su rendimiento. Zidane lo defendió y dijo que le encanta su juego. (Foto: Getty Images)

Zidane se marcó el reto de conseguir la mejor versión de Danilo y está convencido de que la afición, en un momento débil anímicamente del jugador, le apoyará ante el Málaga.

“La mejor versión de Danilo la queremos todos y él está trabajando para eso. Lo puede hacer mejor como muchos otros. La afición va a estar con él y con el equipo. Sobre todo tiene el apoyo de sus compañeros que es lo más importante y del entrenador, porque no estoy al cien por cien con él, si no al mil por cien porque es un jugador que me encanta”, sentenció Zidane.

EFE