Real Madrid y Barcelona protagonizan las portadas internacionales del 17 de agosto

El Real Madrid, campeón de la pasada LaLiga Santander, conquistó la Supercopa de España al vencer, a doble partido, al Barcelona, vencedor de la última edición de la Copa del Rey.

En el partido de ida, el Real Madrid ganó 1-3 en el Camp Nou, y en la vuelta, disputada en el Santiago Bernabéu, también se impuso 2-0 al Barcelona con los goles de Marco Asensio y Karim Benzema.

Barcelona no tuvo respuesta ante un Real Madrid demoledor, salvo algunos chispazos de Lionel Messi y Luis Suárez. Perfecto trabajo ideado por Zinedine Zidane, quien realizó varios cambios al once titular y no pudo contar con Cristiano Ronaldo que afrontó su primer partido de suspensión de los cinco encuentro que debe cumplir fuera de las canchas.