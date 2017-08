Real Madrid vs Manchester United: Zidane responde a José Mourinho por interés en Gareth Bale

Zinedine Zidane esquivó lo que calificó como “gasolina” vertida por José Mourinho, al invitar a Gareth Bale a no jugar la Supercopa de Europa entre el Real Madrid y el Manchester United para poder ficharlo, y aseguró que están “concentrados” y nada les va a distraer.

Apenas dos horas después de la aparición de José Mourinho ante los medios de comunicación, Zidane intentó apagar el incendio que se montó con la situación de Bale y el interés del Manchester United. El técnico portugués lo mostró en público y el madridista mostró seguridad en su continuidad, intentando centrar su mensaje en lo deportivo.

“El jugador está bien, ha tenido mucha continuidad en pretemporada entrenando con nosotros y esto es lo más importante. El final de temporada no fue fácil para él, estuvo cuatro meses fuera del equipo y lo veo bien, metido, entrena con el equipo. Lo que me interesa no es lo que dijo Mourinho, es lo que vamos a hacer nosotros mañana”, manifestó.

Cuando de nuevo se le trasladaron las palabras de Mourinho, el técnico madridista mostró que entiende sus declaraciones como una provocación para desviar la atención.

“Mourinho va a hacer su equipo mañana; y yo, el mío. Hasta ahora lo de Cristiano es igual que lo de Bale, cada uno puede echar un poco de gasolina y lo hace (refiriéndose a Mou), pero no va a cambiar nada. Estamos concentrados y es lo más importante”, dijo.

“Bale es un jugador del Real Madrid, es el problema. Lo que me interesa decirte es hablar del partido de mañana que es importante y aquí Bale, yo y todos los jugadores estamos para el partido. El resto no me interesa”, sentenció. EFE

Zidane habló del interés de José Mourinho en Gareth Bale. (Video: YouTube)