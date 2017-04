Real Madrid vs Leganés EN VIVO: ver EN DIRECTO por fecha 30 de LaLiga Santander

Real Madrid vs Leganés se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este miércoles 4 de abril a las 2:30 pm (Horario peruano – 9:30 pm España – 8:30 pm GMT), desde el Estadio Municipal de Butarque por la fecha 30 de LaLiga Santander del fútbol español. Este partido será transmitido de forma exclusiva en Latinoamérica por la señal de DirecTV Sports (en Perú: canal 610 y 1610 en HD por DirecTV).

Este miércoles Real Madrid sigue buscando consolidar su liderato en LaLiga Santander de España cuando visite al Leganés por la fecha 30. Zinedine Zidane tiene la baja confirmada de Raphael Varane, que recayó en su lesión muscular en el partido ante Alavés.

El técnico del Real Madrid advirtió del peligro de la visita al Leganés, asegurando que “ganar fácil no existe en el fútbol” y que su equipo encara “un partido complicado” para seguir en el liderato de LaLiga Santander.

“Es un partido importante como los demás que nos quedan. Nosotros siempre vamos a pensar que el partido que tenemos inmediato es el más importante. No sé si es un partido trampa por pensar que vamos a ganar fácil pero esto no existe en el fútbol. Sabemos que va a ser un partido complicado ante un rival que últimamente lo está haciendo bien”, aseguró Zinedine Zidane en rueda de prensa.

Zidane realizó una defensa de algunos de sus jugadores del Real Madrid que están rindiendo a un nivel más bajo al que acostumbran, como el galés Gareth Bale o el croata Luka Modric.

“Veo bien a Gareth, está contento como todos. Si me decís que Modric lo está haciendo mal me preocupa. Si en el último partido perdió balones no se puede decir que no está bien. Al final los jugadores no pueden jugar siempre bien 90 minutos en 50 partidos. Es imposible”, valoró el DT del Real Madrid.

“No estoy preocupado, estoy contento por lo que hace Luka en el campo. Cada uno lo puede hacer mejor pero hay que pensar que bien siempre es imposible”, añadió Zidane.

En el buen rendimiento se ha instalado Isco Alarcón, con quien incidió en su deseo de que renueve. “Lo está haciendo fenomenal y es un jugador importante del Real Madrid. Espero que se quedé. Ojalá”, estimó el entrenador del Real Madrid.

Real Madrid vs Leganés: alineaciones probables

Real Madrid: Keylor Navas, Sergio Ramos, Pepe, Dani Carvajal, Marcelo, Luka Modric, Casemiro, Isco, Gareth Bale, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo. DT: Zinedine Zidane.

Leganés: Iago Herrerín, Dimitros Siovas, Tito, Martín Mantovani, Diego Rico, Rubén Pérez, Erik Morán, Gabriel, Alexander Szymanowski, Samu, Guerrero. DT: Asier Garitano.

Estadio: Municipal de Butarque, Leganés.

Hora: 14:30 horas (Perú) – 21:30 España – 20:30 GMT.