La dura historia de Mijatovic: "Cambiaría gol en la final por salud de mi hijo"

Pedja Mijatovic es parte de la historia del Real Madrid. El héroe de ‘La Séptima’ Champions League del cuadro merengue se encuentra en Cardiff para presenciar la final ante la Juventus. En una reciente entrevista, el exdelantero montenegrino confesó un conmovedor relato sobre su hijo Andrea, fallecido en el 2009 producto de una dura enfermedad.

“Por la salud de mi hijo que murió hace 8 años. Y no sólo por su vida. Cambiaría todo lo que he conseguido por haberle escuchado decir algo. Porque él, Andrea, era paralítico cerebral, no hablaba, no caminaba, no se comunicaba. Lo habría dado todo por escuchar un ‘hola, cómo estás’”, contó Pedja Mijatovic en entrevista al diario El Mundo de España.

Andrea falleció a los 14 años producto de una grave hidrocefalia producto del problema que lo aquejó desde que nació. Fue un golpe muy duro para Pedja Mijatovic, quien ofrecería el ‘hito’ más grande que consiguió en su carrera como futbolista por escuchar a su pequeño hijo.

Por otro lado, Mijatovic se animó a pronosticar como sería el delantero perfecto, mezclando características de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y hasta de Davor Suker, compañero suyo en la séptima Champions League del Real Madrid, en donde se impuso a la Juventus con gol suyo.

“Entre otras cosas que valoro de Cristiano es que no lleve tatuajes. Eso me gusta. Yo no sé si soy la persona adecuada para hablar de esto, porque tengo uno. Pero estoy renegando con esta moda de convertir a los jugadores en cuadros. Cuando sean viejos y se vean después de ducharse”, destacó Mijatovic un aspecto personal del astro del Real Madrid.

Todos los hinchas del Real Madrid guardan un grato recuerdo por Pedja Mijatovic por ser el héroe de la séptima Champions League. (Foto: Getty Images)

El recordado gol de Mijatovic en ‘La Séptima’