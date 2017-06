El Millennium Stadium de Cardiff quedó listo para la final de la Champions

La ciudad de Cardiff, escenario de la final de la Champions League entre Juventus y Real Madrid, implemento un fuerte dispositivo de seguridad en el Millenium Stadium y alrededores antes del partido de este sábado (13:54 horas en Perú – 19:45 en Gales, 18:45 GMT).

Menos de dos semanas después del atentado terrorista de Manchester, que dejó 22 muertos y 64 heridos, la capital de Gales, donde se esperan más de 200 mil aficionados por la final de la Champions League, se ha blindado en el que, según informan fuentes policiales, será el mayor operativo de seguridad desde la Cumbre de la OTAN de hace tres años.

El Millenium Stadium, sede de la final Champions League, ha cancelado las visitas guiadas y permanece rodeado de policía y de muros de hormigón para evitar ataques con camiones o vehículos de gran tonelaje.

Además, muchas de las carreteras aledañas al recinto permanecerán cortadas hasta varias horas después de la final de la Champions League, al igual que muchos de los accesos al centro de la ciudad y numerosos parques de la zona.

La policía también está presente en el río Taff, que pasa junto al Estadio del Milenio, y en la bahía de Cardiff, con patrullas a bordo de barcos.

Ante la llegada de cerca de 200 mil aficionados a Cardiff, la UEFA informó de que se mantendrán las zonas habilitadas para los seguidores (‘fan zones’), aunque no está prevista la transmisión de la final de la Champions League en una pantalla gigante.

