Real Madrid vs Juventus: Massimiliano Allegri no siente "favorito" en la final de la Champions League

El técnico del Juventus, Massimiliano Allegri, aseguró que su equipo no será el favorito en la final de la Champions League del 3 de junio contra el Real Madrid y recordó que el club blanco está más acostumbrado a estos duelos.

Allegri reconoció el poder del Real Madrid y pidió a la plantilla turinesa que encare el partido con “equilibrio” y con “serenidad” para culminar el trabajo de un año con la Copa de Europa, en una rueda de prensa organizada en ocasión del día de medios de la UEFA.

“Hay que encarar esta semana con serenidad, preparando el partido sin ansiedad. El optimismo es necesario, pero no somos favoritos, el Madrid jugó tres finales en cuatro años y ganó dos Copas de Europa”, afirmó.

“Nosotros jugaremos la segunda final en tres años. Ellos están acostumbrados a jugar estos partidos. Hay que reconocer que jugamos contra el Real Madrid y ellos son los favoritos”, agregó.

El técnico italiano habló con gran respeto del club blanco y consideró que el entrenador francés Zinedine Zidane está realizando un gran trabajo.

“Ganar la Liga de Campeones y la Liga española y llegar a otra final europea en dos años no es algo que hacen todos. Tiene una calidad importante, gestionar un gran equipo no es fácil. No es solo la táctica, hay muchos factores” declaró.