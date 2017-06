La foto más viral en Cardiff a pocas horas de la final de Champions League

Este sábado crece la expectativa más y más por conocer al nuevo ganador de la Champions League. Los hinchas del Real Madrid y Juventus en todo el mundo siguen todo lo que sucede en Cardiff. Ante ello, hay una emblemática foto en Twitter que se volvió viral en todo el mundo, que tuvo al exlateral español Michel Salgado.

Se trata de una foto que compartió el exjugador del Real Madrid en el césped del Millenium Stadium de Cardiff donde se encontró con varios exfutbolistas del cuadro merengue como Zinedine Zidane (actual DT), Clarence Seedorf, Roberto Carlos, Luis Figo, Raúl Gonzales, Christian Karembeu y Pedrag Mijatovic ¿Qué tiene de fascinante esta imagen de estos cracks?

Resulta que la inusitada reunión de exjugadores del Real Madrid significó 20 Champions Leagues en una sola foto. Cada uno de los exfutbolistas del cuadro merengue alzaron la ‘Orejona’ y forman parte del palmarés del equipo más ganador de Europa.

El diario Marca de España título a la foto de Michel Salgado: “Zidane y los siete magníficos: ¡20 Copas de Europa en una foto!”. Sin duda, una reunión de lujo se dio en el césped del Estadio Nacional de Cardiff en la previa de la final de la Champions League.

“De izquierda a derecha, Christian Karembeu (2 Champions 1998 y 2000), Raúl González (3 Champions 1998,2000 y 2002), Roberto Carlos (3 Champions 1998, 2000 y 2002), Luis Figo (1 Champions 2002), Zinedine Zidane (3 Champions, 1 como jugador en 2002, 1 como segundo entrenador en 2014 y una como primer entrenador en 2016), Pedrag Mijatovic (1 Champions 1998), Míchel Salgado (2 Champions 2000 y 2002) y Clarence Seedorf (5 Champions, 2 con el Madrid en 1998 y 2000, 1 con el Ajax en 1995 y 2 con el Milan en 2003 y 2007). Una foto para la historia, 20 Copas de Europa juntas en una imagen”, citó Marca sobre la ilustra imagen para la historia del Real Madrid.

#Zidane and some familiar faces in Cardiff.

Zidane y caras muy familiares en Cardiff.

Zidane et d'autres visages familiers à Cardiff. pic.twitter.com/UgiRLEbCXX