Real Madrid vs Juventus: la final de Champions League en portadas del mundo

La final de la Champions League es el tema central de todos los diarios deportivos en el mundo. Llegó el gran día y en el Estadio Nacional de Cardiff se conocerá si Real Madrid ganará su ansiada duodécima ‘Orejona’ o si la Juventus dará el golpe para conseguir su tercer trofeo de Europa.

En España todo se habla de la posibilidad de que Real Madrid sea el primer equipo en Europa en retener el título de la Champions League desde que lo hizo el AC Milan a inicio de la década de los noventa. La tarea no es fácil para los dirigidos por Zinedine Zidane.

En Italia se bancaron por la Juventus y la ilusión de conseguir la tercera Champions League de su historia desde 1996. Las finales perdidas en 2003 y 2015 quedaron en el pasado y solo están con la meta de vencer en Cardiff.

Lo sorprendente es la cobertura de la prensa en Barcelona. Los principales diarios de dicha región de España decidieron no darle cobertura escencial a la final de la Champions League, por su ‘enemistad’ con el Real Madrid.

Pick of the photos from the Real Madrid press conference and training ahead of the #UCLfinal https://t.co/RxXQFQP8OV pic.twitter.com/5YuJIhk5t4