Real Madrid vs Juventus: Andrea Pirlo reveló su favorito para ganar la Champions League

El exjugador del Juventus Andrea Pirlo dijo este sábado que será “el primer hincha” del equipo turinés en la final de la Champions League que disputará esta noche contra el Real Madrid en Cardiff.

Pirlo, que estuvo cuatro años en el Juventus y que perdió la final de 2015 contra el Barcelona, escribió hoy una carta a sus excompañeros para darles su apoyo, a través de las páginas del diario turinés “La Stampa”.

“Juve-Real, final de la Liga de Campeones. Pese a que no estaré en el campo, seré el primer hincha. Ahora juego en Nueva York y a pesar de que no podré ver todo el partido, entre echar un vistazo al móvil y volver rápido a casa, no me lo perderé”, escribió.

Prlo, campeón del mundo en 2006, lamentó el hecho de no poder ser uno de los protagonistas del encuentro.

“No creo que podré estar parado delante de la televisión, a veces prevalece el instinto. (…) Sería mucho mejor jugarlo (el partido), que verlo. Sé bien cómo son las noches antes del duelo, imaginas el partido, lo que puede pasar si lo ganas”, comentó.

“Me alegraría mucho si el Juventus ganara, por los jugadores, el club y los aficionados. Han logrado construir una historia fantástica en pocos años”, agregó.

El mensaje de Andrea Pirlo hacia Juventus