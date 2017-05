Real Madrid vs Granada VER EN VIVO HOY: EN DIRECTO GRATIS HD por LaLiga Santander

EN DIRECTO El Nuevo Estadio de Los Cármenes albergará el partido Real Madrid vs Granada, que podrás seguirlo EN VIVOONLINE este sábado 06 de mayo a partir de las 13:45 (horario peruano) por la jornada 36 de LaLiga Santander. El duelo será transmitido por la señal de DirecTV Sports.

Real Madrid vs Granada | Alineaciones

Real Madrid: Kiko Casilla; Danilo, Nacho, Sergio Ramos, Marcelo o Coentrao; Mateo Kovacic, James Rodríguez, Isco; Lucas Vázquez, Álvaro Morata y Marco Asensio.

Granada: Guillermo Ochoa; Foulquier, Hongla, Ingason, Gastón Silva; Krhin, Uche, Andreas Pereira; Boga, Isaac Cuenca y Adrián Ramos.

Real Madrid vs Granada | La previa

El Real Madrid iniciará ante el Granada el asalto hacia un doblete (Liga y Liga de Campeones) que no consigue desde 1958, cuando en tiempos de Alfredo Di Stéfano el club blanco levantó dos títulos que desde entonces jamás ha vuelto a lograr a la vez.

El estadio de Los Cármenes será el primero en poner a prueba ese intento madridista por sumar a sus vitrinas un par de trofeos que se resisten en llegar al Real Madrid en una misma temporada. Pero, aparte del Granada, esperan otras 6 finales que suman 540 minutos para que los hombres de Zidane alcancen ese deseado éxito.

Granada, Atlético de Madrid, Sevilla, Celta, Málaga y una hipotética final en Cardiff de la Liga de Campeones, serán los últimos escollos para una plantilla que sueña con hacer algo grande.

Y, el primer escenario, el campo del Granada, es favorable para el cuadro madridista, con 11 victorias y 6 empates en las 22 veces que se han enfrentado al conjunto andaluz a lo largo de la historia.

El pulso con el Barcelona, de momento líder con un partido más y con los mismos puntos que el Real Madrid, continúa con pocos encuentros por delante. Pero los hombres de Zidane llegarán al duelo inmersos en un gran momento provocado por el 3-0 que consiguieron ante el Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones.

Que el Real Madrid vive en un estado de euforia momentáneo, es algo innegable. Sin embargo, Zidane quiso bajar a sus jugadores de la nube con un mensaje claro: ““Si pensamos que el Granada va a ser fácil, nos equivocamos”, dijo en rueda de prensa.

El técnico francés no podrá contar con los lesionados Dani Carvajal y Gareth Bale, mientras que también confirmó que Pepe, aún no recuperado del todo de una lesión, no viajará a Granada. Sí lo hará Fabio Coentrao, mientras que Raphael Varane, que en la víspera del choque no trabajo con el grupo, es una incógnita.

Zidane, sin Gareth Bale, deberá decidir si continuar con el 4-3-3 por el que casi siempre apuesta o, sin embargo, volver a jugar como ante el Atlético con cuatro centrocampistas.

Las opciones son muy variadas y las piezas también. Todos funcionan y seguramente habrá cambios respecto al choque ante el conjunto rojiblanco. El “plan B” parece que podría aparecer de nuevo en Los Cármenes y nombres como Casilla, James, Danilo, Asensio, Morata, Kovacic y Danilo podrían tener su oportunidad para dar descanso a otros como Cristiano, Benzema, Casemiro, Modric y Kroos.

Por su parte, el conjunto andaluz llega al encuentro tras certificar su descenso a Segunda División al perder en la pasada jornada en el campo de la Real Sociedad (2-1).

El Granada vive un estado depresivo al haber sumado sólo un punto en las diez últimas jornadas y acumular cinco derrotas consecutivas como local, cayendo de forma continuada ante Atlético de Madrid (0-1), Barcelona (1-4), Valencia (1-3), Celta (0-3) y Málaga (0-2).

En el equipo dirigido por el inglés Tony Adams no podrán jugar por lesión los zagueros franceses Matthieu Saunier y Franck Tabanou, el lateral Héctor Hernández ni el delantero ucraniano Artem Kravets, mientras que está sancionado el punta argentino Ezequiel Ponce.

Tampoco ha citado Adams por segundo partido consecutivo al centrocampista ghanés Wakaso Mubarak ni al extremo marroquí Mehdi Carcela-González, fijos hasta hace poco para él.

El once inicial rojiblanco será muy parecido al que jugó en San Sebastián al haberse recuperado de los problemas físicos arrastrados durante la semana el joven central camerunés Martin Hongla.

La única modificación podría ser la presencia del medio esloveno Rene Krhin, que descansó en Anoeta, mientras que la presencia del brasileño Andreas Pereira por el centro o en banda determinará si completa la alineación el medio costamarfileño Victorien Angban o el extremo francés Jeremie Boga.