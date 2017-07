Programación de la fecha 1 de LaLiga Santander 2017-18

El Real Madrid debutará en LaLiga Santander 2017-18 en La Coruña contra el Deportivo y el FC Barcelona recibirá al Real Betis en el Camp Nou, según el resultado del sorteo que se ha realizado este viernes en la sede de la Real Federación Española de Fútbol en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en la capital de España.

El Atlético de Madrid comenzará la competición contra el debutante Girona en Montilivi, ya que pidió jugar las dos primeras jornadas fuera, igual que el Villarreal, que visitará al Levante.

Málaga vs Eibar, Athletic Bilbao vs Getafe, Sevilla vs Espanyol, Leganés vs Alavés, Celta vs Real Sociedad y Valencia vs Las Palmas, completan la primera jornada de LaLiga Santander

Primera jornada de LaLiga Santander

Deportivo vs Real Madrid

Girona vs Atlético de Madrid

Málaga vs Eibar

Athletic Bilbao vs Getafe

Sevilla vs Espanyol

Leganés vs Alavés

Barcelona vs Betis

Celta vs Real Sociedad

Levante vs Villarreal

Valencia vs Las Palmas

Calendario de la fecha 1

¡Así queda el primer fin de semana de Liga en Primera!

EFE