Real Madrid vs Celta de Vigo VER EN VIVO por LaLiga Santander vía ESPN 2

Real Madrid vs Celta de Vigo se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO en partido pendiente de LaLiga Santander este miércoles 17 de mayo a partir de las 14:00 horas (hora peruana – 19:00 GMT). El encuentro se jugará en el estadio Balaídos.

alineaciones probables – Real Madrid vs Celta de vigo

Celta: Sergio Álvarez; Hugo Mallo, Cabral, Roncaglia, Jonny; Radoja, Wass, Tucu Hernández; Iago Aspas, Pione Sisto y Guidetti.

Real Madrid: Keylor Navas; Danilo, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Cristiano Ronaldo y Benzema

Árbitro: Martínez Munuera (colegio valenciano).

Estadio: Balaídos.

Hora: 21.00.

Un Celta de Vigo deprimido por su eliminación europea y en caída libre en LaLiga Santander, donde encadena cinco derrotas, busca un triunfo de prestigio ante el Real Madrid, que se juega en Balaídos llegar a la última jornada dependiendo de sí mismo para conquistar el título liguero.

Al equipo de Zinedine Zidane le basta con puntuar en Vigo e igualar el resultado del Barcelona el próximo domingo para proclamarse campeón. Matemáticamente necesita 4 puntos de 6 para ser campeón. Así, el Real Madrid se juega la vida y el Celta únicamente su orgullo, tras quedarse sin opciones de luchar por los puestos europeos.

El momento en el que se deciden los títulos no puede ser mejor para un Real Madrid lanzado en lo físico y lo moral. La segunda unidad respondió ante las rotaciones de Zidane, que ya se acaban para los tres últimos encuentros de la temporada. En Balaídos y La Rosaleda se decide el título marcado como gran objetivo del curso. En Cardiff ante la Juve la posibilidad de hacer historia al ser el primer equipo en reeditar éxito en Liga de Campeones y firmar un doblete histórico.

Son pensamientos de los que huye Zidane que no quiere excesos de confianza en su plantilla. La mentalidad es ir enfocando cada partido como si fuera una final. Con el cierre al Santiago Bernabéu echado con goleada al Sevilla y ambiente de fiesta, en Balaídos llega una cita que habría sido diferente de jugarse en su fecha. Aquel día habrían jugado suplentes del Celta, que estaba en momentos clave de la Liga Europa, y los problemas en la cubierta del estadio dejaron una polémica que enfrentó a los dos clubes con el alcalde de Vigo de por medio.

Ahora, los dos equipos llegan con sus titulares. En el Real Madrid con ausencias en defensa como Dani Carvajal y las más que probables de Pepe y Nacho Fernández. El primero aún con problemas en las costillas y el segundo esperando que el Comité de Competición le quite la tarjeta con la que cumple ciclo. Y sin Gareth Bale en ataque, con sus esfuerzos centrados en estar recuperado de su sóleo izquierdo para la final de la Liga de Campeones.

Los últimos descansos de Zidane fueron para Casemiro, Luka Modric, Isco Alarcón y Karim Benzema. Todos ellos regresan a un once en el que Danilo seguirá de lateral derecho y Varane es el único jugador en condiciones, con continuas molestias musculares pero forzando, para ser pareja de Sergio Ramos en el centro de la zaga.

La magia de Isco vuelve a escena tras su exhibición en Europa en el Vicente Calderón, donde Benzema dejó una jugada para la historia. El francés será la pareja de ataque de un Cristiano Ronaldo lanzado en la recta final de la temporada con once tantos decisivos en sus nueve últimos partidos. Está apercibido de sanción para el último partido de La Rosaleda como Isco y Lucas Vázquez. No será impedimento para la titularidad de los dos primeros. Es hora de correr riesgos con todo en juego.

No le espera un partido fácil al equipo de Zidane por varios motivos. En el vestuario celeste hay varios jugadores con pasado en el Barça; la plantilla quiere lavar la imagen de sus últimos partidos en Liga; y el celtismo no olvida la presión que el Real Madrid ejerció para que este partido, aplazado el 5 de febrero por culpa de un desprendimiento de una parte de la grada de Rio por el fuerte temporal que azotó Galicia, se jugase en su día.

Por todas esas causas y porque puede ser su penúltimo partido en el banquillo de Balaídos, Berizzo saldrá con su once de gala si el mediocentro serbio Nemanja Radoja se recupera de las molestias que arrastra en el tendón de su pierna izquierda. Jugarán, por tanto, los mismos once futbolistas que estuvieron cerca de remontarle la eliminatoria al Manchester United en Old Trafford.

A la portería regresará Sergio Álvarez tras descansar en Mendizorroza. La línea defensiva será la formada por: Hugo Mallo, Cabral, Roncaglia y Jonny. Radoja, si se recupera, actuará como mediocentro defensivo, por detrás de Wass y Tucu Hernández. Y arriba actuarán Aspas por la derecha, Pione Sisto por la izquierda y Guidetti como delantero centro.