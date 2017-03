Champions League: las llaves de cuartos de final rumbo a Cardiff

Se definieron las llaves de los cuartos de final de la Champions League. Tras la ceremonia desarrollada en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza, Real Madrid de Zinedine Zidane chocará ante el Bayern Munich de Carlo Ancelotti y el FC Barcelona hará lo propio ante Juventus, su rival en la final del 2015.

Real Madrid comienza la llave en el Allianz Arena ante Bayern Munich y cerrará los cuartos de final de la Champions League en el Santiago Bernabéu. Por su parte, FC Barcelona irá primero a Turín y se verá en la vuelta en el Camp Nou ante Juventus.

Los otros duelos de los cuartos de final de la Champions League quedaron con el Atlético de Madrid ante Leicester City y el Borussia Dortmund ante AS Mónaco.

