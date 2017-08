Los memes del nuevo título del Real Madrid y la derrota del Barcelona

El Real Madrid conquistó sin problemas la Supercopa de España tras volver a someter al Barcelona, esta vez en el Santiago Bernabéu. Los memes no tardaron en salir en las redes sociales para festejar el título merengues y burlarse de los culés.

En el partido de ida, el Real Madrid ganó 1-3 en el Camp Nou, y en la vuelta, disputada en el Santiago Bernabéu, también se impuso 2-0 al Barcelona con los goles de Marco Asensio y Karim Benzema.

Barcelona no tuvo respuesta ante un Real Madrid demoledor, salvo algunos chispazos de Lionel Messi y Luis Suárez. Perfecto trabajo ideado por Zinedine Zidane, quien realizó varios cambios al once titular y no pudo contar con Cristiano Ronaldo que afrontó su primer partido de suspensión de los cinco encuentro que debe cumplir fuera de las canchas.

Real Madrid vs Barcelona: alineaciones

Real Madrid: Keylor Navas, Sergio Ramos, Marcelo, Raphael Varane, Dani Carvajal, Luka Modric, Mateo Kovacic, Toni Kroos, Lucas Vásquez, Karim Benzema, Marco Asensio. DT: Zinedine Zidane.

Barcelona: Marc-André ter Stegen, Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Jordi Alba, Sergi Roberto, Javier Mascherano, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Andre Gomes, Lionel Messi, Luis Suárez. DT: Ernesto Valverde.

Árbitro: José María Sánchez Martínez.

Estadio: Santiago Bernabéu, Madrid.

Hora: 16:00 horas (Perú) – 21:00 GMT – 23:00 España.