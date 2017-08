Carvajal comparó castigo de Cristiano con "simulación" de Luis Suárez

Dani Carvajal, lateral del Real Madrid, mostró la mentalidad con la que aseguró saldrá su equipo ante el Barcelona en el Santiago Bernabéu, con una ventaja de dos goles en la vuelta de la Supercopa de España, y afirmó que saldrán “a ganar” sin “especular con el resultado”. No obstante, el lateral hizo hincapié y comparó el castigo de Cristiano Ronaldo con el penal sancionado a Luis Suárez.

“Los árbitros y los comités están para valorar si hay que sancionar el fingimiento de un penal o no. Las imágenes son claras, que cada uno saque sus conclusiones, pero son acciones que deciden partidos y títulos que es lo que vale en esta profesión. Es un poco raro que por errores uno se quede y el castigo se lo lleve otro”, denunció el lateral del Real Madrid.

Tras lo ocurrido en el Camp Nou, Dani Carvajal pidió a sus compañeros que no piensen en la labor arbitral y justificó errores. “Nosotros no nos podemos meter en la cabeza de los árbitros, tenemos que pensar que quieren hacerlo lo mejor posible como los jugadores y entrenadores. Son humanos, todos cometemos errores y nosotros nos centramos en jugar al fútbol”.

Aunque no criticó a Luis Suárez, con quien saltan chispas en cada clásico. “Es un grandísimo jugador. En los clásicos las pulsaciones están al 200 por cien y es normal que haya piques y roces. Sabemos que todo queda en el campo, es fútbol y somos compañeros de profesión”.

Por último, Dani Carvajal agradeció no tener que medirse a Neymar en el marcaje pero elogió al Barcelona sea cual sea el sustituto del brasileño. “Neymar es un jugador de talla mundial, me ha tocado sufrirlo bastante tiempo. No sé si el Barcelona es mejor o peor, pero en el Bernabéu ya nos ganaron sin él. No es Neymar, Messi, Deulofeu o Luis Suárez, es un equipo al que queremos ganar juegue con quien juegue”.

EFE