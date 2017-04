Real Madrid vs Atlético y Mónaco vs Juventus: programación de semifinales

La Champions League definió este viernes las llaves de semifinales. En la sede de la UEFA en Nyon, Suiza, salieron sorteados el Real Madrid ante Atlético de Madrid, derbi madrileño para buscar un lugar en la final de Cardiff. El otro duelo será el AS Mónaco ante Juventus.

Real Madrid inicia su camino en el Santiago Bernabéu y define su pase a la final de la Champions League en el Vicente Calderón del Atlético de Madrid. Por su parte, el AS Mónaco comienza de local y cierra en el Juventus Stadium.

Mucha expectativa se había dado con un reencuentro entre Real Madrid y Atlético de Madrid en la Champions League, luego de la pasada final en Milán que se definió en penales. Los colchoneros volvieron a sufrir una decepción frente a su clásico rival.

Asimismo, el AS Mónaco es la sorpresa de las semifinales de la Champions League y espera alcanzar la segunda final de su historia ante un acostumbrado a afrontar encuentros de este tipo como es la Juventus, que desea su tercera ‘Orejona’ que se le escapó en la temporada 2014-15.

Calendario de semifinales de Champions League

Ida – 2 de mayo

Ida – 3 de mayo

Vuelta – 9 de mayo

Vuelta – 10 de mayo

- Orden de la Final (3 de junio, estadio Nacional de Gales, Cardiff)

