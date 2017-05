Real Madrid vs Atlético Madrid: Sergio Ramos hace inesperado pedido

Sergio Ramos, defensa del Real Madrid, pidió tranquilidad a su equipo después de ganar 3-0 al Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Champions League, porque aseguró que en el fútbol han habido muchas remontadas.

El defensa del conjunto blanco se mostró eufórico por el resultado del primer encuentro entre ambos equipos, pero se mostró cuidadoso a la hora de analizar el resultado final de la eliminatoria.

“Creo que ha sido de esos partidos que sale todo bien. Ha sido un partido impecable, no solo por el resultado. El objetivo era dejar la portería a cero y se ha conseguido. Cris ha marcado y evidentemente abarcará todas las portadas”, declaró.

“Pediría tranquilidad porque en el fútbol se han dado muchas remontada, incluso este año. Hemos dado un buen paso, pero nos vamos a encontrar un escenario muy difícil ante un rival muy peligroso. Vamos a ir al Calderón a intentar ganar y a estar en otra final”, agregó Sergio Ramos.

Para el central de la ‘Casa Blanca’, una de las claves del éxito del Real Madrid es su banquillo, que siempre da la cara en los momentos que el cuadro madridista lo ha necesitado.

“Están al mismo nivel que los que jugamos. Esa competencia hace que todo el mundo salga enchufado. Asensio, Vázquez y el que vaya saliendo”.

Asimismo, Sergio Ramos declaró que todo lo que hace Cristiano Ronaldo “es una barbaridad” y dejó claro que en el futuro, todos se acordarán de que es “un jugador único y una leyenda”.

“Zidane tiene inteligencia a la hora de manejar los minutos. En este último tramo de la Liga hay jugadores que normalmente jugamos más que vamos a llegar más enchufados”, apuntó sobre los partidos en los que ha descansado Cristiano.

Además, habló sobre las pifias que ha recibido el jugador portugués en algún encuentro: “Agradar a todo el mundo es imposible. Creo que cuando se nos ha pitado, no está mal un pequeño toque de atención porque no rendimos al nivel esperado. Pero deben tener ese margen de error con los jugadores. Cristiano siempre intenta dar lo mejor y en ese aspecto no se le puede achacar nada”.

Por último, se refirió a la posibilidad de que el Real Madrid consiga ganar Liga y Champions desde 1958: “Hace muchos años y las estadísticas están para romperlas. Tenemos una oportunidad muy bonita. En Champions tenemos un buen resultado y en Liga vamos bien. Hoy, la única mala noticia, la lesión de Carvajal y que vuelva cuanto antes”, concluyó.

EFE