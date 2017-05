Real Madrid vs Atlético Madrid: Dani Carvajal sufrió esta terrible lesión

¡Lamentable! Dani Carbajal protagonizó uno de los momentos más duros del Real Madrid vs Atlético Madrid. Resulta que el español sufrió una mala caída tras un encontronazo con Saúl Ñíguez. El cuerpo técnico liderado por Zinedine Zidane tuvo que cambiarlo por Nacho.

De acuerdo con el portal Marca, Dani Carvajal será sometido a diversas pruebas el próximo jueves 04 de mayo. Al parecer, la lesión que sufrió en Real Madrid vs Atlético Madrid ha perjudicado algunos de sus músculos.

Recordemos que en la conferencia de prensa, Dani Carbajal apuntó que no se considera el mejor lateral derecho del mundo. “No me considero el mejor lateral derecho del mundo. No me comparo con nadie. Intento hacer mi trabajo lo mejor posible y ayudar al equipo. Me encuentro en un buen momento, físico y de juego. Me están saliendo las cosas bien”, señaló.

Real Madrid vs Atlético Madrid hoy – alineaciones

Estas son las alineaciones del Real Madrid vs Atlético de Madrid por Champions League | Foto: Soccerway

Real Madrid: Navas, Sergio Ramos, Marcelo, Daniel Carvajal, Varane, Modric, Kroos, Casemiro, Isco, Cristiano Ronaldo y Benzema.

Atlético Madrid: Oblak, Filipe Luis, Godín, Savic, Hernández, Gabi, Saúl, Koke, Carrasco, Gameiro y Griezmann

Estadio: Santiago Bernabéu.