"Real Madrid tiene 5 días para vender a Gareth Bale"

Una fuerte corriente en Europa que señala que Gareth Bale debe ser vendido cuanto antes por el Real Madrid, aprovechando la inflación de los precios en el mercado de fichajes, marcado por los 222 millones de euros que pagó el PSG al Barcelona.

Gareth Bale fue abucheado por los hinchas del Real Madrid en el Santiago Bernabéu tras el pobre empate 2-2 ante el Valencia. Las cosas empeoran para Bale luego del partidazo de Marco Asensio, autor de los dos goles del club blanco.

Ante este panorama, uno de los columnistas más importantes del diario Marca de España indicó que el Real Madrid debe apurar la salida de Gareth Bale.

“El Madrid tiene cinco días para darse una alegría de puertas para adentro o de puertas para afuera… (Bale) No sólo es ineficaz, juega en otra galaxia, vive desconectado y no se sabe a ciencia cierta cuándo se puede contar con él y cuándo no. Lo peor es que el Bernabéu está empezando a cogerle manía y en esas condiciones es muy difícil jugar en ese estadio. Crispa los nervios del respetable a un nivel que recuerda a Spasic”, escribió Roberto Palomar en su columna en Marca.

“Hay veces que da la impresión de que Bale se va a poner a correr para el lado que no es, como esa chica del basket femenino que se encestó en su propia canasta. Cinco días tiene el Madrid para resolverlo. Para aprovecharse de la buena prensa que aún tiene Bale en las Islas Británicas, para aprovechar la locura de un mercado desbocado y mentiroso, donde un jeque disfraza de cesión el disparate que va a pagar por Mbappé. De aquí al viernes, es posible que aún haya alguien que pique. Y emplear la pasta para comprar otro delantero, para construir una circunvalación en Valdebebas o para guardarlo en el banco. Que tampoco pasaría nada”, agregó. Fue muy duro con el galés.

La prensa inglesa señala que Manchester United está dispuesto a pagar 105 millones de euros y buscará reunirse con los directivos del Real Madrid en estos días que quedan de mercado.

