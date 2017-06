Real Madrid: Floretino Pérez habló en vivo con Keylor Navas sobre su permanencia

lorentino Pérez, presidente del Real Madrid, recordó este sábado, después de que su equipo ganara al Juventus la final de la Liga de Campeones, que Keylor Navas tiene contrato con el Real Madrid la próxima temporada.

“A Keylor le pasa lo que a Zidane, que tiene contrato”, respondió tras ser cuestionado por el futuro del arquero tico, que a su vez escuchaba en directo al máximo mandatario blanco.

“Enhorabuena Keylor, años gloriosos de nuestros porteros y del Real Madrid. ¿Cómo no se va a quedar, si tiene contrato?. Seguimos haciendo un poquito de historia y más que vamos a hacer, ¿no Keylor?”, agregó.

El guardameta costarricense respondió al presidente del Real Madrid y aseguró que en el club blanco ha tenido una oportunidad muy “linda” para ganar dos Ligas de Campeones consecutivas.

“Hay que estar siempre atentos, intentando ayudar a los compañeros. Hemos trabajado todo el año para esto. Hicimos un gran esfuerzo, nadie salió lesionado, todos disfrutamos de un título más y muy contentos de haber dado una alegría a la afición”, indicó Keylor Navas.

“Muy orgulloso, esforzándome al máximo este final de año. Fue increíble, dos títulos importantes. A disfrutar ahora, yo no he discutido nada (sobre su futuro), me dedico a hacer mi trabajo”, culminó el portero del Real Madrid. EFE

Florentino Pérez aclaró el panorama de Keylor Navas en el Real Madrid. (Video: YouTube – Atresmedia)