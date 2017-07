Real Madrid: Florentino Pérez opinó sobre la incorporación de Theo Hernández

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, resaltó este lunes, durante la presentación oficial de Theo Hernández, que el lateral izquierdo quiso vestir la camiseta blanca “por encima de todo”.

El máximo mandatario de la entidad madridista quiso destacar el compromiso de un jugador que la temporada pasada jugó en el Alavés cedido por el Atlético de Madrid. Florentino Pérez alabó la disposición de Theo de querer jugar en su club.

“Eres jugador del Real Madrid por tu talento, por lo que has demostrado con tu personalidad a pesar de tu juventud. Quisiste vestir esta camiseta por encima de todo. Quisiste defender este escudo aunque otros grandes clubes de Europa también te querían. Tu firmeza y tu convicción son gestos que el madridismo no olvidará”, dijo.

“Está afición va a estar siempre contigo porque sabemos de tu capacidad de lucha y de tus ansias de victoria. Tienes tan solo 19 años y te has convertido en una de las sensaciones de la mejor Liga del mundo. UEFA.com te ha incluido en el mejor once del campeonato después de hacer una gran temporada en el Alavés. Has sido un jugador clave en tu equipo”, agregó.

Pérez destacó, dirigiéndose a Theo en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu, que tiene que ser un día de felicidad para el nuevo jugador del Real Madrid porque llega al club de las doce Copas de Europa.

“Entras a formar parte de la historia del club más grande. Es un momento muy especial para que esté a tu lado tu familia y aquellos que te han acompañado en tus momentos difíciles. Algunos conocen muy bien el mundo del fútbol y lo increíble que va a ser este nuevo tiempo para ti”, declaró.