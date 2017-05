"Mbappé no debe irse del Mónaco antes del Mundial", según DT de Francia

Didier Deschamps, técnico de la selección de Francia, consideró este jueves que la joven promesa Kyliam Mbappé, de 18 años, codiciado por los grandes clubes europeos como el Real Madrid, haría mejor quedándose en el AS Mónaco en una temporada que acabará con el Mundial Rusia 2018.

El entrenador del AS Mónaco Leonardo Jardim “le está controlando muy bien”, dijo Didier Deschamps sobre Kylian Mbappé.

“Es un jugador muy expuesto a la presión, se habla mucho de él. Yo me entrevistaré con él pero no me corresponde dirigir su carrera”_, afirmó Didier Deschamps en la rueda de prensa en la que comunicó la lista de convocados para tres partidos de Francia el mes próximo, en la que figura Kylian Mbappé.

Pero enseguida Deschamps aseguró que “el año próximo es un año de Mundial” y que “las decisiones deportivas son prioritarias” para entrar en la lista de convocados para esa competición, para la que Francia está inmerso en plena fase de clasificación.

“En lo que se refiere a Kylian Mbappé, corre más riesgos si se va que si se queda”, concluyó Didier Deschamps.

No es la primera vez que un miembro del cuerpo técnico de Francia aconseja a Kylian Mbappé*m la joven promesa del *AS Mónaco, quedarse en el club del Principado en lugar de ir al Real Madrid.

Su adjunto de Didier Deschamps, Guy Stéphan, se expresó en idénticos términos hace 10 días: “Por mi experiencia, le recomendaría más quedarse en el Mónaco y convertirse en un titular completo”.

