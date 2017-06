Real Madrid, Champions League y nuevo DT del Barcelona en portadas internacionales

Real Madrid sigue a la expectativa de lo que será la gran final de la Champions League ante la Juventus. A 2 días de la cita en Cardiff, ya no hay dudas en que Isco será parte del once titular de los merengues en lugar de Gareth Bale, quien reconoció que no está al 100 por ciento de sus condiciones.

Asimismo, Barcelona presentó en sociedad a Ernesto Valverde como su nuevo técnico. El exentrenador del Athletic Bilbao afirmó que buscará conservar el estilo de juego de las últimas temporadas, pero se animó a decir que podrá mejorarlo con el paso de los partidos.

Por otro lado, en Inglaterra destacaron la renovación de Arsene Wenger en el Arsenal. También hay la chance de una posible salida de Eden Hazard del Chelsea con destino al Real Madrid. Ya suenan las movidas del mercado de pases en Europa.

Real Madrid enfocado en Cardiff